شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الزمالك يكثف الضغط ويجرى ثلاثة تبديلات والمقاولون يدافع بشدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التى تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وما زال التعادل السلبى بين الفريقين.

وقبل بداية الشوط الثانى أجرى أوسوريو ثلاث تبديلات بخروج محمد حسام "بيسو" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وحاتم سكر، لحصول كل منهما على بطاقة صفراء، ودخل كلاً من محمد عبد الشافى، ومحمد أشرف روقا، وإبراهيما نداى.

وفى الدقيقة 50 ضغط الزمالك، وكاد عمرو السيسى يسجل هدف التقدم لولا تصدى أبو السعود للكرة الرأسية، وفى الدقيقة 55 لجأ الحكم أمين عمر لتقنية الفار بداعى ارتطام الكرة بيد لؤى وائل لاعب المقاولون داخل منطقة الجزاء، إلا إن أمين عمر لم يقتنع بقرار حكم الفار، وأشار باستكمال اللقاء، دون أن يحتسب شيئ على المقاولون.

ولم تشهد الربع ساعة الأولى من اللقاء أى خطورة تذكر من الفريقين على مرمى الآخر، خاصة أن نسبة الاستحواذ للزمالك وصلت لـ67%. ومع دخول الربع ساعة الثانية هدد الزمالك مرمى المقاولون في الدقيقة 22 بعدما سدد أحمد عبد الرحيم ايشو كرة قوية مرت فوق مقص المرمى الأيمن لمحمود أبو السعود، وفي الدقيقة 24 سدد محمد سالم كرة رأسية قوية مرت فوق مقص مرمى الزمالك الأيسر. وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول، تعرض حسام عبد المجيد للإصابة، ودفع خوان أوسوريو بمصطفى الزنارى بدلاً منه.

أحداث الشوط الأول

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق، خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما، خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم "إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من: حراسة المرمى : محمود أبو السعود، خط الدفاع: محمد شوقي - عماد الدين بوبكر - لؤي وائل - أحمد علاء - جوزيف أوشايا، خط الوسط: أحمد الشيمي - عبد الرحمن جبنة - أحمد فوزي، خط الهجوم: أمادو نياص - محمد سالم .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر وأمير عابد وعماد ميهوب وإسلام عبد النعيم ومحمد هاني تريكة وعمرو مرعي والحبيب أحمد ومحمد مجلي وأحمد عيد .