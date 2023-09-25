شكرا لقرائتكم خبر عن "VAR" يرفض احتساب ركلة جزاء للزمالك أمام المقاولون .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أمين عمر، حكم مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض في الدقيقة 56 بداعي لمس الكرة ليد لؤي وائل مدافع ذئاب الجبل على خط منطقة الـ18 في المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ودار حوار بين أمين عمر حكم الساحة ومحمد عادل حكم الفار، وقال خلاله عمر أن ¾ الكرة خارج الخط وغير مقتنع باحتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، واستكمل اللعب بدون احتساب ركلة للأبيض.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق، خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما، خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم "إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من.. حراسة المرمى : محمود أبو السعود، خط الدفاع: محمد شوقي - عماد الدين بوبكر - لؤي وائل - أحمد علاء - جوزيف أوشايا، خط الوسط: أحمد الشيمي - عبد الرحمن جبنة - أحمد فوزي، خط الهجوم: أمادو نياص - محمد سالم .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر وأمير عابد وعماد ميهوب وإسلام عبد النعيم ومحمد هاني تريكة وعمرو مرعي والحبيب أحمد ومحمد مجلي وأحمد عيد .