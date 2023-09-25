شكرا لقرائتكم خبر عن الفار يلغى هدف تقدم الزمالك أمام المقاولون.. وبكاء أوسوريو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى حكم الفار هدف مصطفى شلبي لاعب الزمالك في مرمى المقاولون العرب في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وانهمر كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك في البكاء بعد تسجيل شلبي لهدف التقدم، قبل أن يقوم الفار بإلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على شلبي.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق، خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما، خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم "إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من.. حراسة المرمى : محمود أبو السعود، خط الدفاع: محمد شوقي - عماد الدين بوبكر - لؤي وائل - أحمد علاء - جوزيف أوشايا، خط الوسط: أحمد الشيمي - عبد الرحمن جبنة - أحمد فوزي، خط الهجوم: أمادو نياص - محمد سالم .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر وأمير عابد وعماد ميهوب وإسلام عبد النعيم ومحمد هاني تريكة وعمرو مرعي والحبيب أحمد ومحمد مجلي وأحمد عيد .