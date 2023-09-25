شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يطلع على نتائج مسابقة هاكاثون الشباب الوطنى بالتعاون مع اليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على نتائج مسابقة هاكاثون الشباب الوطنى، الذى تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للشباب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلى منظمة اليونسكو: اريج عطالله أخصائى برامج العلوم الإنسانية، وايزابيل فييرا خبير برامج الاتصالات والمعلومات، وماري آن تيريز منسون خبير برامج تعليم، بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

وجاءت مسابقة هاكاثون الشباب الوطنى بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واليونسكو، ضمن الاحتفال باليوم العالمى لمهارات الشباب وذلك بهدف إلى صقل مهارات الشباب لدعم مجتمعاتهم، ومساعدتهم إلى الانتقال لسوق العمل والمشاركة الفعالة فى استخدام المهارات التكنولوجية نحو عالم مستدام بيئيا وصديقا للمناخ.

وأكد الدكتور أشرف صبحى تميز المشروعات الشبابية التى قدمت بمسابقة هاكاثون الشباب الوطنى والحرص على تنظيمها بالشكل الأمثل وبصورة تعكس التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة اليونسكو، مشيرا إلى الاهتمام بالمشاركة فى الاحتفالات باليوم العالمى للشباب بأنشطة وبرامج متنوعة.

كما تعرف الوزير على نتائج مسابقة هاكاثون الشباب، حيث فازت 3 مشروعات شبابية بعد التصفية مع 8 مشروعات فى المرحلة النهائية من المسابقة.