شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الحكم يحتسب هدف فوز بيراميدز على البنك الأهلى لـ إبراهيم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتسب الهدف الوحيد الذي سجله نادي بيراميدز في مباراته أمام البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري على استاد السلام، لصالح مهاجم نادي بيراميدز الشباب وقائد المنتخب الوطني الأول إبراهيم عادل.

وطبقا لتقرير حكم المباراة أحمد الغندور فإنه تم احتساب الهدف لصالح إبراهيم عادل وليس هدفا عكسيا، خاصة أن الكرة المقصية التى سددها إبراهيم عادل ارتطمت فى لاعب البنك الأهلى قبل أن تسكن الشباك.

فاز فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز على البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله إبراهيم عادل، وبهذا الفوز يحقق بيراميدز أول فوز فى الدورى بعدما تعادل مع الزمالك 2 / 2 فى الجولى الأولى من المسابقة، بينما يسقط البنك الأهلى فى فخ الخسارة للمرة الثانية بعدما هُزم من طلائع الجيش فى الجولة الأولى بنتيجة 2 / 0.