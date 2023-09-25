إبراهيم عادل: "بيراميدز ينافس على جميع البطولات"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز سعادته عقب تحقيق الفوز على البنك الأهلي في الدوري المصري، اليوم، بهدف دون مقابل.

أشار اللاعب إلى أن فوز اليوم نتاج المجهود الكبير الذي بذله الفريق خلال فترة الإعداد الماضية.

شدد إبراهيم عادل على استحقاق الفوز، مؤكدا اجتهاد اللاعبون مؤخراً وضرورة حصد نقاط المباراة، إذ وصل الفريق للمرمى كثيراً ومع توالي المباريات ستعالج أزمة إنهاء الفرص.

أكد اللاعب على منافساتهم بجميع البطولات وأن المرحلة المقبلة ستكون أفضل.

حقق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري المصري الممتاز 2023-2024.