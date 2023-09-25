شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء يعتذر لجماهير الزمالك بعد احتفاله بـ"شعار النسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه أحمد علاء، لاعب نادي المقاولون العرب، الاعتذار لجماهير الزمالك، بعد احتفاله بالهدف الذي سجله اليوم بشعار النسر، مما استفز جماهير الأبيض في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وقال علاء، في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، بعد اللقاء: بعتذر لجماهير الزمالك العظيمة، لم أقصد استفزازهم، وكان احتفالا عابرا خلال اللقاء، كل الاحترام لجماهير الزمالك.

وانتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره المقاولون العرب، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دورى نايل".

وشهدت الدقيقة 65 من أحداث المباراة، إلغاء هدف للقلعة البيضاء أحرزه المهاجم مصطفى شلبي، بداعي التسلل.

ونجح يوسف إبراهيم أوباما، في إحراز هدف الزمالك في الدقيقة 83 من عمر وأحداث اللقاء، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو، لتصل إلى أوباما ليسجلها في شباك ذئاب الجبل.

فيما نجح أحمد علاء في خطف هدف التعادل لصالح المقاولون العرب، في الوقت القاتل من الدقيقة الأخيرة للوقت المحتسب بدل من الضائع.