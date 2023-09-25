شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى دورى نايل .. بيرسى تاو ينفرد بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الجنوب أفريقى بيرسى تاو، مهاجم فريق الأهلى، جدول ترتيب هدافى مسابقة دورى نايل عقب إقامة اليوم الإثنين 25 / 9 / 2023 مباراتين، ضمن الجولة الثانية من عمر بطولة دورى نايل، حيث استضاف الزمالك نظيره المقاولون العرب، بينما التقى بيراميدز مع البنك الأهلى.

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