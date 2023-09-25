شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه: تغييرات شوقى غريب صنعت الفارق أمام الزمالك والتعادل عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرى حسنى عبد ربه، نجم الإسماعيلي السابق، أن تغييرات شوقي غريب أمام الزمالك صنعت الفارق، وكان لها عامل السحر في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وقال القيصر، في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس بعد اللقاء، إن المقاولون استحق التعادل؛ لأنه قاتل حتى اللحظات الأخيرة من المباراة خاصة أحمد علاء الذي كافأه الله على التسديدة الرائعة في القائم فسجل التعادل في الوقت القاتل.

وأضاف: المقاولون فريق متماسك وأراد تقديم مستوى مميز أمام الزمالك بعد هزيمته الأولى أمام البلدية، موضحا أن شوقي غريب أدار المواجهة بكفاءة كبيرة وتعامل معها فنيا بما يليق بقدراته وخبراته.

وانتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره المقاولون العرب، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دورى نايل".

وشهدت الدقيقة 65 من أحداث المباراة، إلغاء هدف للقلعة البيضاء أحرزه المهاجم مصطفى شلبي، بداعي التسلل.

ونجح يوسف إبراهيم أوباما، في إحراز هدف الزمالك في الدقيقة 83 من عمر وأحداث اللقاء، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو، لتصل إلى أوباما ليسجلها في شباك ذئاب الجبل.

فيما نجح أحمد علاء في خطف هدف التعادل لصالح المقاولون العرب، في الوقت القاتل من الدقيقة الأخيرة للوقت المحتسب بدل من الضائع.