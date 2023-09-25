شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو: راضى عن أداء أوباما أمام المقاولون.. ومباراة أرتا سولار صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك أنه راضي عن أداء يوسف أوباما في مباراة فريقه ضد المقاولون العرب في الدوري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل، خاصة في المركز الذي شارك فيه، والخصم يدافع المساحات في وسط الملعب، ولا تكون مساحات متاحة أمام اللاعبين، ولذلك لا يكون هناك فرص لأوباما، ولكن مشاركته في المباراة القادمة لم أخذ فيها قرار حتى الآن.

وعن مباراة العودة ضد أرتا سولار الجيبوتي، أكد: "مباراة صعبة علينا أن نبادر ونهاجم لأننا استقبلنا هدفين، والفريق الجيبوتي سيقوم بغلق دفاعه لعد استقبال أهداف، ولو استقبلنا أهداف سيكون الأمر صعبا".

وخطف فريق المقاولون العرب، نقطة التعادل مع الزمالك بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وسجل يوسف أوباما هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 83، قبل أن يخطف أحمد علاء التعادل للمقاولون فى الدقيقة الـ 9 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وبهذه النتيجة يحصد النقطة الثانية بعد التعادل فى الجولى الأول مع بيراميدز بنتيجة 2 / 2، فيما حصد المقاولون أول نقطة بعدما تعرض للهزيمة فى الجولى الأولى من بلدية المحلة بنتيجة 2 / 0.