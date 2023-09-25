شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. ودية بين البدلاء والناشئين.. والسولية يبدأ الجرى حول الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إقامة مباراة ودية اليوم على ملعب التتش بمشاركة مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين، وذلك في بداية تحضيرات الفريق لمباراة العودة أمام سانت جورج في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المباراة الودية، التي حرص خلالها على تجهيز جميع اللاعبين سواء الذين لم تشملهم القائمة في مباراة سانت جورج الأولى والبدلاء، إلى جانب بعض اللاعبين من قطاع الناشئين.

كما عقد كولر جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة العودة أمام الفريق الإثيوبي.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الذهاب أمام سانت جورج تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

وبدأ عمرو السولية الجري حول الملعب قبل ودية اليوم، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وحقق الأهلي الفوز على سانت جورج بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.