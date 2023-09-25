شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الأهلى الليبى 37/30 فى الشوط الأول ببطولة الدوحة لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين فريقا الزمالك والاهلى الليبى بتقدم الزمالك بنتيجة 37/30 لصالح الفريق الأبيض بأولى مباريات بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة التى تقام بقطر.

وسيطر الزمالك على مجريات الشوط الاول، حيث انتهت الفترة بتقدم الزمالك 17/12 والفترة الثانية 37/30 .

وتضم قائمة الفريق فى البطولة كلاً من: وليد أحمد عبدالجواد، خالد عبد الناصر، ياسين ياسر، أحمد عمر محمد، عمر هشام، معاذ أيمن، أحمد عزب، على حجازى، أحمد ياسر، حازم المشد، أحمد إسماعيل، محمد عبده ـ أدهم اليدة، عصام بنها، زياد أيمن، فهمي زيدان.

ونجح الزمالك فى ضم معاذ أيمن للعودة مجددًا لتدعيم صفوف الفريق، حيث كان لاعبًا بالفريق الأبيض قبل سفره إلى الجامعات الأمريكية.