شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء: واجهنا سوء حظ أمام الزمالك والبلدية.. والقتال سر العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد علاء لاعب المقاولون العرب، أن فريقه واجه سوء حظ امام بلدية المحلة، في انطلاقة الدورى، واليوم أمام الزمالك، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وأضاف علاء في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس بعد اللقاء، ان القتال مع زملائه في الدقائق الأخيرة سر العودة في المباراة، موضحا أن فريقه أراد تقديم رسالة مفادها أنهم فريق كبير.

وواصل تصريحاته: الفريق يملك مقومات كبيرة، ولم نظهر كل قدراتنا، والتعادل مع فريق بحجم الزمالك قد يكون انطلاقة نحو تحسين النتائج في الفترة المقبلة، خاصة أن هناك عملا فنيا كبيرا لم يترجم على أرض الملعب حتى الآن.

وانتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره المقاولون العرب، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دورى نايل".

وشهدت الدقيقة 65 من أحداث المباراة، إلغاء هدف للقلعة البيضاء أحرزه المهاجم مصطفى شلبي، بداعي التسلل.

ونجح يوسف إبراهيم أوباما، في إحراز هدف الزمالك في الدقيقة 83 من عمر وأحداث اللقاء، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو، لتصل إلى أوباما ليسجلها في شباك ذئاب الجبل.

فيما نجح أحمد علاء في خطف هدف التعادل لصالح المقاولون العرب، في الوقت القاتل من الدقيقة الأخيرة للوقت المحتسب بدل من الضائع.