شكرا لقرائتكم خبر عن أبو السعود: سداسية الزمالك بالكأس فى الموسم الماضي كانت حافزا في مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب أن مباراة فريقه أمام الزمالك في كأس مصر خلال الموسم الماضي والتي انتهت بخسارة فريقه بسداسية كانت حافز بالنسبة لكل اللاعبين على تقديم نتيجة قوية في مباراة اليوم بالدوري والتي انتهت بالتعادل 1/1.

قال أبو السعود في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "خسارة الموسم الماضي أمام الزمالك بالكأس كان الحافز لنا وكنا نلعب من البداية على الفوز، وخلال شوطي المباراة أضعنا عدة فرص ولكن ربنا كافأنا بالتعادل في النهاية".

أوضح: "أهنئ اللاعبين على عدم التقصير في المباراة وكانت النتيجة الخروج بالتعادل من اللقاء".

ونال محمود أبو السعود، حارس مرمى المقاولون العرب، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق، خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما، خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم "إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

وتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من: حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: محمد شوقي - عماد الدين بوبكر - لؤي وائل - أحمد علاء - جوزيف أوشايا، خط الوسط: أحمد الشيمي - عبد الرحمن جبنة - أحمد فوزي، خط الهجوم: أمادو نياص - محمد سالم .

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر وأمير عابد وعماد ميهوب وإسلام عبد النعيم ومحمد هاني تريكة وعمرو مرعي والحبيب أحمد ومحمد مجلي وأحمد عيد .