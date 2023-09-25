شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: الزمالك قلعة كبيرة والنتيجة عادلة.. وتفاصيل حوار أوسوريو معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد شوقى غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن النتيجة عادلة أمام الزمالك، موضحا أن الشوط الأول كان الأفضل، ولم تكن هناك خطورة للزمالك في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وقال غريب، في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس بعد اللقاء: أوسوريو قال لى الفرقة شكلها أفضل من مباراة المخلة وباركلى، ونادى الزمالك اسم كبير وقلعة كبيرة، والنتيجة عادلة قياسا على مجريات اللقاء.

وأضاف: "اللاعبون قدموا ما عليهم، وأحمد علاء من نجوم اللقاء والفريق عموما لم يكن هناك تقصير من جانبنا، والشوط الأول كنا أفضل ولم يمثل الزمالك خطورة على مرمانا.

وانتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره المقاولون العرب، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دورى نايل".

وشهدت الدقيقة 65 من أحداث المباراة، إلغاء هدف للقلعة البيضاء أحرزه المهاجم مصطفى شلبي، بداعي التسلل.

ونجح يوسف إبراهيم أوباما، في إحراز هدف الزمالك في الدقيقة 83 من عمر وأحداث اللقاء، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو، لتصل إلى أوباما ليسجلها في شباك ذئاب الجبل.

فيما نجح أحمد علاء في خطف هدف التعادل لصالح المقاولون العرب، في الوقت القاتل من الدقيقة الأخيرة للوقت المحتسب بدل من الضائع.