شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: أوسوريو لم يستكشف قدرات لاعبيه.. والفرق الكبيرة لا تلعب من أجل ضربات الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

علق أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على لقاء الفريق الأبيض أمام الزمالك في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وقال يونس، في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، بعد اللقاء، أن أوسوريو لم يستكشف قدرات لاعبي الزمالك حتى الآن، وهذا يظهر من خلال التوظيف السيئ للاعبيه في مباراة المقاولون، موضحا ان قدرات لاعبي الزمالك أكبر مما ظهرت عليه مع أوسوريو.

وأضاف: الفرق الكبيرة لا تلعب من أجل ضربات الجزاء لمدة 90 دقيقة، خاصة أن الفريق يملك إمكانيات حسم المواجهات بشكل أسهل، مشيرا إلى أن المقاولون محظوظ في توقيت هدف التعادل في لقاء اليوم.

وانتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره المقاولون العرب، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دورى نايل".

وشهدت الدقيقة 65 من أحداث المباراة، إلغاء هدف للقلعة البيضاء أحرزه المهاجم مصطفى شلبي، بداعي التسلل.

ونجح يوسف إبراهيم أوباما، في إحراز هدف الزمالك في الدقيقة 83 من عمر وأحداث اللقاء، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو، لتصل إلى أوباما ليسجلها في شباك ذئاب الجبل.

فيما نجح أحمد علاء في خطف هدف التعادل لصالح المقاولون العرب، في الوقت القاتل من الدقيقة الأخيرة للوقت المحتسب بدل من الضائع.