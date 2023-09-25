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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى نايل.. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة دورى نايل عقب إقامة اليوم الاثنين 25 / 9 / 2023 مباريتان ضمن الجولة الثانية من عمر بطولة دورى نايل حيث أستضاف الزمالك نظيره المقاولون العرب بينما التقى بيراميدز مع البنك الاهلى .
المقاولون يخطف التعادل من الزمالك + 90 فى مباراة مثيرة بدورى نايل.. فيديو
خطف فريق المقاولون العرب، نقطة التعادل مع الزمالك بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
جدول ترتيب دورى نايل
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