شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو السعود رجل مباراة الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال محمود أبو السعود، حارس مرمى المقاولون العرب، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق، خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما، خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم "إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

وتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من: حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: محمد شوقي - عماد الدين بوبكر - لؤي وائل - أحمد علاء - جوزيف أوشايا، خط الوسط: أحمد الشيمي - عبد الرحمن جبنة - أحمد فوزي، خط الهجوم: أمادو نياص - محمد سالم .

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر وأمير عابد وعماد ميهوب وإسلام عبد النعيم ومحمد هاني تريكة وعمرو مرعي والحبيب أحمد ومحمد مجلي وأحمد عيد .