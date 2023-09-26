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بدون رونالدو.. النصر يفوز على أحد بخماسية في كأس خادم الحرمين

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق النصر فوزاً عريضاً بنتيجة 5-1 على فريق أُحد ضمن منافسات دور ال32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وافتتح ساديو مادني التسجيل في الدقيقة 30، وتعادل كونرادو لأُحد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضع فوفانا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 62، ويحرز أندرسون تاليسكا الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وجاء الهدف الرابع عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة 81 قبل أن يضع سامي النجعي الهدف الخامس في الدقيقة 86 من زمن المباراة، التي غاب عنها قائد النصر، لحصوله على راحة.

ويستعد النصر لمواجهة فريق الطائي، الجمعة 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضمن مباريات الأسبوع الثامن لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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