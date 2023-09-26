شكرا لقرائتكم خبر عن بدون رونالدو.. النصر يفوز على أحد بخماسية في كأس خادم الحرمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق النصر فوزاً عريضاً بنتيجة 5-1 على فريق أُحد ضمن منافسات دور ال32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وافتتح ساديو مادني التسجيل في الدقيقة 30، وتعادل كونرادو لأُحد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضع فوفانا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 62، ويحرز أندرسون تاليسكا الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وجاء الهدف الرابع عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة 81 قبل أن يضع سامي النجعي الهدف الخامس في الدقيقة 86 من زمن المباراة، التي غاب عنها كريستيانو رونالدو قائد النصر، لحصوله على راحة.

ويستعد النصر لمواجهة فريق الطائي، الجمعة 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضمن مباريات الأسبوع الثامن لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.