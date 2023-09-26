شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة «دبي برو» المؤهلة لـ «مستر أولمبيا لبناء الأجسام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي نهائيات بطولة «دبي برو» لبناء الأجسام المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين التي نظمها نادي أكسجين بدعم مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 700 رياضي من المحترفين والهواة.

وتابع المنافسات سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون قطاع المنافذ الجوية، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وعادل العلي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وماهر عبد الكريم جلفار نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي.

وأسفرت منافسات البطولة الرئيسية ضمن فئات الفيزيك وكلاسيك فيزيك والمحترفين عن حجز ثلاثة لاعبين من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن عُمان ومن نيجيريا، لبطاقات التأهل المباشر إلى بطولة «مستر أولمبيا 2023» أكبر بطولة لمحترفي بناء الأجسام في العالم التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

وتولى تحكيم المنافسات عدد من الحكام العالميين الذين يديرون بطولة العالم لبناء الأجسام، كما حضر البطولة عدد من أبطال العالم تقدمهم البطل المصري ممدوح السبيعي «بيج رامي» بطل العالم في بناء الأجسام وحامل لقب مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021، وبراندون كيري بطل مستر أولمبيا لعام 2019، وأحمد أشكناني صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا للمحترفين» لعامي 2016 و2017.