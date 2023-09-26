شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للزوارق» بطلاً لمونديال الفورمولا 2 في البرتغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتهنئة والمباركة بفوز فريق أبوظبي للزوارق السريعة، بلقب بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2»، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى حكومة وشعب الإمارات.

محمد بن سلطان

أثنى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، على أداء الفريق الإماراتي، ونجاح راشد القمزي على زورق «أبوظبي 35» في حصد لقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخ الفريق، بعد فوزه بالجولة الختامية من البطولة، في مدينة فيلافيلها البرتغالية، ضمن المرحلة الأخيرة من البطولة، ووصوله إلى «النقطة 75» في صدارة الترتيب العام للبطولة. وقال: «قدم راشد القمزي موسماً متميزاً، واستطاع صعود منصة التتويج في كل جولات البطولة، وسجل وبقوة نفسه بطلاً بوصوله إلى (النقطة 75)، مقترباً وبشدة من (العلامة الكاملة) في هذا الموسم».

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن كوادر فريق أبوظبي المتميزة، وما تقدمه في الوقت الحالي من تفوق على الصعيد العالمي، فخر للرياضة الإماراتية، وإنجازات على مستوى الرياضات البحرية بالتحديد.

وقال: «نسجل كل الفخر بسفرائنا في العالم؛ زوارق وأبطال فريق أبوظبي، والذين رفعوا اسم الإمارات وعلمها عالياً في أي مشاركة».

ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رسالة تشجيع إلى فريق أبوظبي الذي يخوض نهاية الأسبوع المقبل مغامرة جديدة، عبر المشاركة في رابع جولات بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 1» في إيطاليا، والتي ستكون المشاركة قوية أيضاً، من خلالها بالكوادر الوطنية للفريق، وهم ثاني القمزي وراشد القمزي، وقال: «كلنا أمل في أن نشاهد استمرار رفع علم الإمارات في السباق المقبل في منافسات (الفورمولا 1) أيضاً، بعد أقل من أسبوع من الآن».

وتمكن راشد القمزي على زورق «أبوظبي 35»، من تسجيل وتحقيق لقب الجولة الختامية، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2»، والتي أقيمت في البرتغال، بعد أن تمكن من الصمود في المركز الأول عبر السباق وخلال 44 دورة كاملة، هي عمر المنافسة، وحتى يرفع رصيده وبجدارة إلى «النقطة رقم 75»، في صدارة الترتيب العام، معززاً موقفه بشكل أكبر، وكان القمزي قد ضمن اللقب قبل نهاية البطولة بجولة كاملة، بعد أن وصل إلى «النقطة 55» في الجولة الماضية، وابتعد وبرصيد كبير عن أقرب منافسيه في جدول الترتيب العام.

وحقق القمزي لقب البطولة للموسم الرابع له، بعد أن سبق وحصد اللقب في موسم 2017 للمرة الأولى، ثم عاد مجدداً وفاز بالبطولة عام 2019، ونال اللقب للمرة الثالثة موسم 2021، قبل أن يعود للفوز وللمرة الرابعة باللقب عام 2023.

واستهل راشد القمزي هذا الموسم، بحصد المركز الأول في جولة ليتوانيا، وتكرر السيناريو في الجولة الثانية بإيطاليا، ثم حل ثانياً في الجولة الثالثة من البطولة في البرتغال، وحقق في الختام وفي الجولة الرابعة لقب الجولة، منهياً الموسم في أجمل وأروع صورة من التفوق الإماراتي في البطولة.

وتنتظر راشد القمزي مغامرة جديدة في الأسبوع المقبل، حيث يشارك في رابع جولات بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 1»، إلى جانب ثاني القمزي، وهي الخطوة التي تأتي ضمن تأهيل وإعداد البطل، من أجل المشاركة في منافسات «الفورمولا 1» أيضاً.