شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يحقق ثاني أسوأ بداية في الاحتراف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تلقى حتا 3 هزائم في الجولات الثلاث الأولى من دوري أدنوك للمحترفين وهي ثاني أسوأ بداية للإعصار في زمن الاحتراف، باعتبارها المرة الثانية التي يخرج فيها بلا رصيد من أول 3 مباريات خلال مشاركاته الست في المسابقة، حيث كرر نفس سيناريو موسم 2017-2018 الذي خسر فيه آنذاك أمام شباب الأهلي والعين والإمارات، وفي هذا الموسم خسر الفريق الصاعد أمام خورفكان والعين وأمس الأول أمام الوحدة بهدف دون رد، واستمر في المركز قبل الأخير.

حقق الوحدة فوزاً مهماً هو الثاني في المسابقة والأول على استاد آل نهيان ورفع رصيده إلى 6 نقاط دفعته إلى المركز الخامس ووضعته على بعد 3 نقاط من العين المتصدر، كما أكد تفوقه على حتا بتحقيقه الفوز السادس في تاريخ لقاءات الفريقين مقابل تعادل وحيد.

وبالنظر للمباراة، فقد حقق الوحدة الفوز على ضيفه حتا دون إقناع للجهاز الفني ولا لجمهور الفريق، ولم يتوقع الجميع ظهور «العنابي» بهذه الصورة حيث لم يقدم أداءً جيداً خلافاً لما كان عليه الوضع في مباراة الجزيرة في الدوري وجولتي الذهاب والإياب أمام فريق الإمارات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ونجح السوري عمر خريبين والعائد للمشاركة في الدوري بعد أن غاب أمام الجزيرة في وضع بصمته الأولى وسجل هدف المباراة الوحيد بالتخصص برأسية رائعة في الدقيقة 24، كما شهدت المباراة المشاركة الأولى للوافد الجديد الروسي بكاييف مع «العنابي».

وفي المقابل، قدم حتا مباراة جيدة مع مدربه الجديد الإيطالي فيفياني ولعب الفريق الصاعد بواقعية وقدم أداءً أفضل مما قدم في مباراة خورفكان والعين في الجولتين الماضيتين، وكان قريباً من الوصول إلى مرمى الشامسي في مناسبتين، وإذا استمر الإعصار بهذا المستوى بالتأكيد فسوف يكسر صيامه في الجولات المقبلة.

وأكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة أن فريقه حقق المهم وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث، لكنه أقر بأن فريقه حقق فوزاً بلا إقناع ولم يقدم أداءً جيداً.

وقال: «كما توقعنا جاءت المباراة أمام حتا صعبة، ولعبنا أمام فريق متطور مع مدربه الجديد الذي استطاع إغلاق المساحات والحد من خطورتنا». وأوضح أنه مرغم على تعديل مراكز بعض اللاعبين وأنه دفع بالثنائي خالد بطي وعبد العزيز البلوشي في غير مراكزهم لأنه مقيد باللائحة، مشيراً إلى أنه لا يملك لاعب طرف يسار مواطن، وأن الزعابي وافد جديد وكل الفرق متمسكة بلاعبيها المواطنين في هذا المركز.

أما الإيطالي فيفياني مدرب حتا، فقال: «صحيح أننا لم نحقق الفوز، ولكننا قدمنا عملاً جيداً في المباراة أمام فريق كبير، لكن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق نتيجة إيجابية»

وشدد على ثقته بقدرات الفريق في الوصول إلى الهدف الرئيسي وهو البقاء في دوري المحترفين، وقال: «أنا هنا منذ 20 يوماً وما رأيته من اللاعبين يؤكد أنهم عازمون على تحقيق شيء، نعلم أن جميع الفرق المنافسة تدفعنا إلى دوري الأولى، ولكنا نريد البقاء وسنسعى من أجله بكل قوة».

