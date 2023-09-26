شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض السلة» يفتتح مشواره في «آسياد هانغتشو» اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانغتشو: أحمد جمال الدين

يفتتح المنتخب الوطني لكرة السلة اليوم الثلاثاء مشواره بمنافسات دورة الألعاب الآسيوية ال19 التي تقام في هانغتشو، خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، يشاركون في 40 رياضة من خلال 61 تخصصاً و481 مسابقة وتقام منافساتها على 54 منشأة رياضية وتشارك فيها الإمارات ب20 رياضة فردية وجماعية.

يلاقي منتخب السلة نظيره الإيراني في بداية مباريات المجموعة الأولى بالمسابقة التي تضم 3 مجموعات أخرى، إذ يبلغ إجمالي الفرق المشاركة 12 منتخباً، وتضم مجموعة الإمارات منتخبات السعودية وكازاخستان حيث تقام المنافسات على مجمع هانغتشو الرياضي، وتضم قائمة المنتخب 12 لاعباً هم عمر العامري، حامد البريكي، خالد عبد الله، جاسم المازمي، محمود الصوان، قيس الشبيبي، راشد الزعابي، عبد العزيز أحمد، فيصل محمد، راشد النعيمي، وراشد أيمن، وهزاع الشبيبي.

ويسعى المنتخب لتقديم مباراة مميزة أمام المنتخب الإيراني المتوّج بفضية النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا عام 2018، الذي يخوض المنافسات بدون 3 من أفضل العناصر التي شاركت في كأس العالم الأخيرة لكرة السلة التي اختتمت مؤخراً واستضافتها اليابان والفلبين وإندونيسيا، كما تشهد منافسات المجموعة الثانية لكرة السلة مشاركة المنتخب الصيني الذي توّج بطلاً ذهبياً للعبة في آخر 8 نسخ من دورة الألعاب الآسيوية.

ويعود منتخبنا الوطني لكرة السلة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بعد غياب 17 عاماً، إذ كانت آخر مرة في دورة الدوحة 2006.

وتمكن سلطان النعيمي ملاكم منتخبنا الوطني من التأهل إلى منافسات دور ال16 بدورة الألعاب الآسيوية عقب تغلبه على نظيره هيوانغيتسو من جمهورية لاوس بالضربة القاضية في مسابقة وزن 52 كغم بمباراة قدم فيها الملاكم أداءً مميزاً وسط تشجيع كبير من الوفد الإماراتي، فيما لم يحالف التوفيق الملاكم حسين الشمار في مباراته ضد نظيره الأردني زياد ايشاش ضمن منافسات وزن 70 كغم ليخرج من منافسات دور ال32.

وخسر لاعبنا عبد الكريم علي، لاعب منتخبنا الوطني للجودو في وزن تحت 73 كغم من بطل كوريا الشمالية كيم شول وانغ بعد مباراة شهدت نوعاً من التكافؤ في بدايتها، إلا أن خبرة الكوري رجحت في النهاية، كما خسر لاعبنا طلال شفيلي العائد من الإصابة في منافسات وزن تحت81 كجم أمام اللاعب الياباني أوينو يوهي المرشح الأول لذهبية الوزن المتوسط.

أخطاء تحكيمية

وكان منتخبنا على موعد على برونزية جديدة لولا بعض الأخطاء التحكيمية التي أثرت في حظوظ لاعبتنا باتسو ألتان في مباراة ملحق الترضية لوزن تحت 57 كجم والتي بلغت فيها الزمن الإضافي أمام اللاعبة الكورية الجنوبية اينسونغ بارك، بعد أن أظهرت لاعبتنا مهارات عالية خلال منافسات البطولة لتقترب من رقم التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد أن شهدت منافسات هذا الوزن الخفيف للسيدات تحت 57 كجم مشاركة 15 لاعبة من مختلف المستويات والبلدان الآسيوية، حيث كان الإصرار واضحاً لدى لاعبتنا لتحقيق إحدى ميداليات وزنها بعد أن تخطت في الدور التمهيدي اللاعبة القوية فريزي كليمانس من جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

خسارة الرجبي

وخسر منتخبنا الوطني للرجبي من نظيره الياباني بنتيجة 28- 14 في مباراة ربع النهائي، حيث يلاقي اليوم منتخب تايبيه ضمن مباريات تحديد المراكز من المركز الخامس إلى الثامن، لينتظر الفائز من مباراة ماليزيا وسنغافورة لتحديد صاحب المركز الخامس، كما أنهى عبد الله إبراهيم رامي منتخبنا الوطني مسابقة البندقية الهوائية لمسافة 10 متر برصيد 622.0 نقطة.

وأنهت الهيام البلوشي ونورة البريكي لاعبتي منتخبنا الوطني للمبارزة مشاركتهن في فردي الفلوريه عقب خسارتهن من اليابان والصين وكوريا الجنوبية، حيث فازت الأخيرة في مباراة واحدة فقط على اللاعبة هاس سريسوس لاعبة كمبوديا، فيما فازت الأولى في مباراة واحدة كذلك ضد النيبالية أشاريا جوما.

وفي مستهل منافسات السباحة خرجت مها الشحي سبّاحة منتخبنا الوطني من سباق 200 متر حرة سيدات في المركز السابع بالجولة الأولى بزمن وقدره 2:21.00 دقيقة، كما أنهى عمر الحمادي سبّاح منتخبنا الوطني سباق 100 متر صدر في المركز السابع بالجولة الثانية بزمن وقدره 1:09:36 دقيقة ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو.

ويواصل منتخبنا الوطني للشطرنج خوض منافسات الفردي عن طريق اللاعبتين روضة السركال ووافية المعمري؛ إذ خاض المنتخب 5 جولات من أصل 9 ويتبقى له 4 جولات حيث تستمر المنافسات حتى تاريخ 27 من الشهر الجاري.

لعبة الأساطير

ويخوض منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية اليوم منافسات لعبة الأساطير عن طريق كل من بطي المنصوري وأحمد السويدي وخليفة الظاهري وحارب المنذري وفارس المزروعي ومحمد المطروشي، إذ يلاقي المنتخب نظيره المالديفي إلى جانب مواجهة منتخب تايبيه، فيما يلاقي كل من محمد البناء وراشد العوضي منافسة مسابقة «ستريت فايتر» من خلال مواجهة نارزيف عزام من طاجيكستان، والياباني كاوانو ماساكي على الترتيب.

كما يخوض خليفة الزرعوني ومحمد المازمي لاعبا منتخبنا الوطني للمبارزة مسابقة فردي الايبيه للرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية، ويستكمل منتخبنا الوطني للسباحة مسيرته بالدورة الآسيوية من خلال كلّ من مهرة الشحي بسباق 100 متر حرة، ومها الشحي بسباق 400 متر حرة، كما يلاقي حسن المسماري لاعب منتخبنا الوطني للتايكواندو نظيره الياباني سوزوكي سيرجيو ضمن دور ال32 بمسابقة وزن 63 كغم.

وكانت اليابان قد تصدرت جدول ميداليات دورة الألعاب الآسيوية 2018 بثلاث ميداليات ذهبية في الفروسية.