شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد بنزيمة عن اتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الاثنين غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لمدة أسبوع بسبب الإصابة.

وقال النادي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: تعرض اللاعب كريم بنزيمة لإصابة في عضلة الفخذ اليمنى وسيحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة سبعة أيام.

وبذلك سيغيب بنزيمة عن ثلاث مباريات لفريقه في جميع المسابقات.

ولن يشارك المهاجم الفرنسي مع تشكيلة المدرب نونو سانتو أمام الخلود بكأس الملك مساء الثلاثاء وأمام الفيحاء يوم الجمعة في الدوري وفي مباراة سيباهان الإيراني بدوري أبطال آسيا يوم الاثنين المقبل.

وربما يخضع بنزيمة لاختبارات بدنية لتحديد مدى إمكانية مشاركته أمام الأهلي في مباراة قمة بالدوري في السادس من أكتوبر .

ويتصدر‭‭ ‬‬الاتحاد الدوري السعودي برصيد 18 نقطة من سبع مباريات بفارق نقطة واحدة عن الهلال الثاني.