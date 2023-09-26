الشباب يرغب في التعاقد مع البرازيلي كوستا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف موقع somosfanaticos عن اهتمام نادي الشباب بالتعاقد مع البرازيلي دوغلاس كوستا، لاعب لوس أنجلوس الأمريكي، خلال الميركاتو المقبل.

ووفقا لما أفاد به الموقع نقلا عن الصحفي ماتيو موريتو؛ فإن الشباب يرغب في تدعيم صفوفه بضم دوغلاس؛ مشيرا إلى أن مسؤولي نادي الشباب اتصلوا بالفعل بوكلاء اللاعب وقدموا له عرضا.

وكشف الموقع أن النادي السعودي قدم عرضا للاعب البرازيلي بقيمة مليون دولار لمدة عامين؛ لإقناعه بالانضمام للدوري السعودي.

وأشار إلى أن دوغلاس كوستا لم يتخذ أي إجراء رسمي مع مسؤولي نادي الشباب بعد، ومن المتوقع أن يتخذ قراره خلال الأيام المقبلة؛ حيث إنه أصبح هدفا رئيسا أيضا لفلامنغو البرازيلي.

وقد انتقل دوغلاس كوستا البالغ من العمر 33 عاما، لنادي لوس أنجلوس، منذ يوليو 2022، قادما من يوفنتوس الإيطالي، كما لعب للمنتخب البرازيلي في الفترة من 2014 إلى 2018.