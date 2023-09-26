رونالدو يتصدر سباق الأفضل في دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد دوري روشن للمحترفين تألق عدد من النجوم في الملاعب السعودية، رغم أنه لم يمر سوى 7 جولات فقط من بطولة الدوري روشن السعودي.

ويتصدر لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو سباق الأفضل في الدوري السعودي، والذي يعتمد على أداء اللاعبين وتأثيرهم مع فرقهم.

وحقق «صاروخ ماديرا» مع النصر 5 انتصارات متتالية في دوري روشن، بعد الخسارة في أول جولتين، ويحتل فريقه المركز الخامس بجدول الترتيب بـ15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

- أندرسون تاليسكا - النصر

استطاع تاليسكا أخيرا دخول السباق بعد أدائه الممتاز وهدفيه في مرمى الأهلي خلال الكلاسيكو.

البرازيلي يُقدم أداء كبيرا هذا الموسم، والأهم أنه يتمتع باستمرارية ممتازة، وتلك ما كانت تنقصه في مسيرته مع العالمي، وقد سجل 3 أهداف وصنع هدفين ضمن 9 فرص هذا الموسم.

- ألفارو ميدران - التعاون

لم يلعب ميدران المباراة الأخيرة للتعاون أمام الرائد للإيقاف، لكن ما قدمه خلال الموسم يدعم استمراره في سباق الأفضل، عطفا على المستويات الكبيرة التي قدمها خلال الجولات الماضية.

- رياض محرز - الأهلي

رغم أنه لم يصل بعد لمستواه المطلوب من الأهلاوية، ورغم بعض الانتقادات أحيانا، إلا أن محرز أحد أفضل العناصر الهجومية في الدوري السعودي هذا الموسم، ولذا استحق دخول السباق خاصة بعد قتاله ومستواه أمام النصر.

- سالم الدوسري - الهلال

حافظ على مقعده في السباق، وحقيقة إنه السعودي الوحيد الموجود في القائمة بفضل أدائه الجيد جدا أمام ضمك.

جناح الهلال صنع الهدف الوحيد للفريق وسجله مالكوم، كما صنع فرصة أخرى لم تستغل.

6 أهداف وتمريرة حاسمة و9 فرص مصنوعة، حصيلة الدوسري خلال الموسم الجاري من دوري روشن.

- مارسيلو بروزوفيتش - النصر

لاعب الوسط الكرواتي منذ انضمامه إلى صفوف النصر وهو يقدم مستوى رائعا من مباراة لأخرى، وهو ما ثبت أقدامه في سباق الأفضل.

لم يُسجل أو يصنع أهدافا، ولكنه لعب دورا كبيرا في فوز النصر على الأهلي 4-3، خاصة بدقة تمريراته في الوسط، والتي وصلت إلى 86%.

موسى ديمبيلي - الاتفاق

أي صفقة قام بها الاتفاق بالتعاقد مع موسى ديمبيلي! 6 أهداف وتمريرة حاسمة و5 فرص مصنوعة هي حصيلة اللاعب الفرنسي خلال مبارياته الـ6 في دوري روشن.

سجل ديمبيلي هدفين في مرمى الطائي خلال المباراة الأخيرة، بجانب تمريرة حاسمة ليقتحم سباق الأفضل بقوة، ويحجز مكانا متقدما.

- فرانك كيسييه - الأهلي

لا يمكن التشكيك أبدا في حقيقة أن لاعب الوسط الإيفواري هو أفضل أجانب الأهلي حتى الآن هذا الموسم.

كيسييه لعب مباراة عظيمة أمام النصر، وسجل هدف الأهلي الأول، وهو الثالث له هذا الموسم.

كما سجل هدف الفوز على الأخدود في الوقت بدل الضائع، بعد أن كانت المباراة تتجه للتعادل.

-مالكوم - الهلال

رغم سقوط الهلال في فخ التعادل وعدم تقديمه المستوى المقنع أمام ضمك، إلا أن نجمه مالكوم واصل التألق وزيارة مرمى الخصوم.

مالكوم سجل هدف الهلال الوحيد ليرفع رصيده إلى 6 أهداف، بجانب تمريرتين حاسمتين طوال الموسم.

-ساديو ماني - النصر

رغم أنه غاب عن التسجيل أمام الأهلي، لكن ما قدمه من أداء هجومي ودفاعي خلال اللقاء، بجانب مستواه السابق وإحرازه 6 أهداف، بجانب تمريرة حاسمة، جعله يحتفظ بوصافة السباق خلف زميله البرتغالي.

ساديو ماني قدم مباراة كبيرة، وبذل خلالها جهدا واضحا، ليكون أحد أهم المسهمين في الفوز الصعب، وقد صنع هدفا وسدد مرة واحدة على المرمى.

-كريستيانو رونالدو - النصر

حافظ رونالدو على صدارة السباق بامتياز، بعدما واصل تصدره قائمة هدافي الدوري، وقد زاد رصيده إلى 9 أهداف بهدفيه ضد الأهلي في الكلاسيكو.

صاحب الـ38 يحظى بانطلاق موسم مذهل، تواصل بأداء قوي جدا أمام الأهلي على جميع الأصعدة. رونالدو ليس فقط هداف الدوري، بل الأكثر صناعة للأهداف بـ4 تمريرات حاسمة والأكثر تسديدًا على المرمى بـ19 تسديدة.

