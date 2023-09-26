شكرا لقرائتكم خبر الهلال يتغلب على الجبلين .. والنجمة يقصي الرائد في كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق الهلال فوزا باهتا على نظيره الجبلين مساء أمس، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات دور الـ 32 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل البرتغالي روبين نيفيز الهدف الوحيد لفريق الهلال في الدقيقة 64 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، تأهل فريق الهلال إلى دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الجبلين الذي ودع البطولة مكبرا.

جاءت أول فرصة خطيرة لفريق الجبلين في الدقيقة 5، بعدما أرسل محمد الرايحي عرضية لداخل منطقة جزاء الهلال، لكن روبن نيفيز أبعدها لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 11، اخترق ياسر الشهراني من الجانب الأيسر، ليرسل عرضية أرضية لتمر دون أن يقابلها أي لاعب من الهلال.

وأرسل نيفيز عرضية داخل منطقة جزاء الجبلين في الدقيقة 37، لكن الكرة مرت من أمام المهاجم ميتروفيتش قبل أن يحولها برأسه لداخل الشباك.

وكاد ميتروفيتش يسجل هدفا في الدقيقة 42، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى لكن حارس الجبلين تصدى ببراعة.

وفي الدقيقة 51 سدد المهاجم الصربي ميتروفيتش لكن كرته اصطدمت بدفاع الجبلين وتخرج بعيدا عن المرمى.

وتمكن اللاعب روبين نيفيز من تسجيل الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 64، بعدما سدد صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، لتسكن الشباك.

وقرر مدرب الهلال جيسوس إجراء تبديل ثنائي في الدقيقة 67 بدخول صالح الشهري وسافيتش بدلا من سلمان الفرج وعبدالله الحمدان.

وسجل اللاعب البديل صالح الشهري الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 74، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس من التصدي لها، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 81 خرج المهاجم الكسندر ميتروفيتش من تشكيل الهلال ليدخل بدلا من محمد كنو.

وحاول محمد كنو استخدام سلاح التسديد عن بعد في الدقيقة 88، لكن الحارس تمكن من التصدي للكرة بنجاح.

وفي الدقيقة 92، دفع جيسوس بالثنائي ناصر الدوسري ومحمد البريك بدلا من مالكوم وسعود عبدالحميد.

واستمرت المباراة على حالها حتى أعلن حكم المباراة نهايتها بفوز الهلال.

وعلى الرغم من الفوز والتأهل للزعيم مازالت جماهير الهلال تطالب بالمستوى العالي من قبل اللاعبين.

وفي مباراة أخرى تأهل فريق النجمة إلى دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد فوزه على الرائد 2-1 على ملعب إدارة التعليم بعنيزة.