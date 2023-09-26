شكرا لقرائتكم خبر لماذا يضع ريال مدريد تاجا على شعاره؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نادي مدريد لكرة القدم.. هو الاسم الأصلي للعملاق الأبيض، والذي حمله عند تأسيسه عام 1902، بيد أنه أضيف لاحقا إلى اسمه كلمة «ريال» والتي تعني «الملكي» باللغة الإسبانية، وبالإضافة إلى «البلانكوس»، فإن هناك 6 فرق أخرى في الليغا تبعته لاحقا في وضع التاج الملكي في شعارها، وهي ريال سوسيداد، وريال بيتيس، وريال بلد الوليد، وسيلتا فيغو، وريال مايوركا، وإسبانيول.

الاسم الأصلي

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ريال مدريد اختار أن يضم «شعاره النبيل» حروف «M» و»C» و»F»، وهي الأحرف التي تشير إلى الاسم الأصلي للنادي Madrid Football Club (نادي مدريد لكرة القدم).

وأول شعار ظهر للنادي لم يكن له محيط خارجي، بل كان عبارة عن حروف ثلاثة متشابكة دون أي نوع من الدعم أو العناصر المصاحبة لها.

وفي عام 1908 جرى وضع هذه الأحرف الثلاثة في دائرة مجوفة (درع) كانت حوافها موشاة باللون الأزرق.

وفي عام 1920، منح الملك ألفونسو الثالث عشر، لقب الملكي (ريال) للنادي، تقديرا للعمل الذي قام به «الميرنغي» في الترويج لمدينة مدريد في جميع أنحاء العالم.

ومنذ تلك اللحظة، تم تغيير اسم النادي إلى نادي ريال مدريد لكرة القدم، أو (نادي مدريد الملكي لكرة القدم).

تغيير الشعار

وتغير شعار ريال مدريد مرة أخرى تحت رعاية نفس الملك، حيث حافظ على نفس الشكل والألوان، بيد أنه أضيف إليه التاج.

لكن خلال فترة الجمهورية الإسبانية الثانية (1931-1936) اضطر النادي إلى سحب الشارة التي منحها له ألفونسو الثالث عشر، بسبب الحرب التي شنت على كل ما يمت للملكية بصلة.

وخلال عهد الجمهورية، أضاف النادي الوشاح الأرجواني إلى الشعار، وهو عبارة عن خط أرجواني عريض يعبر الدرع من أعلى الزاوية اليمنى نحو الزاوية اليسرى السفلية.

وعام 1941، بعد انتهاء الحرب الأهلية، أعاد رئيس النادي، أنطونيو ألفاريز، التاج إلى الشعار.

وآخر تغيير حدث في الشعار، كان عام 1998، خلال ولاية رئيس النادي الأسبق، لورينزو سانز، حيث تحول لون الوشاح الأرجواني إلى اللون الأزرق، بعد اتفاق مع شركة «أديداس» الراعية للنادي الملكي.