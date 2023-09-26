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محمود علاء يوجه رسالة لجمهور الزمالك (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
وجه محمود علاء، لاعب نادي الزمالك رسالة لجماهير الأبيض عقب التعادل مع المقاولون العرب في الجولة الثانية بالدوري المصري 2023-2024.
نشر علاء صورة لجماهير الزمالك عبر خاصية "القصص القصيرة" على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "إنتوا فوق دماغ أي حد".
انتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب في ، اليوم، بالتعادل 1/1، وأحرز شقيق محمود علاء هدف المقاولون في الثواني الأخيرة محتفلاً بعلامة النسر، التي تشير إلى شعار النادي الأهلي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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