ميدو يهاجم أمين عمر بعد مباراة الزمالك والمقاولون: حواره مع الفار "فاضح"

محمد اسماعيل - القاهرة - شن أحمد حسام ميدو هجوما على أمين عمر حكم مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء للزمالك خلال مواجهة المقاولون.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الحوار بين أمين عمر ومحمد عادل حوار فاضح، وكشف نية أمين عمر في عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك وركلة جزاء صحيحة".

وأضاف: "محمد عادل فضح أمين عمر وأظهر له اللقطة من خلف المرمى، وأمين عمر سأله قاله دي من برا ولا من جوا؟ وبعد كدة قالك مش مقتنع يا عادل، مدلوش فرصة إنه يتناقش معاه".

واختتم: "الحديث اللي ظهر انهاردة قدريا فاضح للتحكيم المصري ولأمين عمر اللي ليس أمينا على إدارة المباريات، أمين عمر بيألف قانون عشان مش عايز الزمالك يكسب وضرب بالقانون عرض الحائط، ربنا موجود وكل الناس اللي ربنا بيديها السلطة مسيرها تقف أمام ربنا".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تعادل أمام المقاولون بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي شهد جدلا تحكيميا.