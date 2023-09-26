الارشيف / اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 25 / 9 / 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 25 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الإثنين 25 / 9 / 2023، فى مقدمتها منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر.

منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11 لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من 9 إلى 17، وتتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا ثم الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر.

 

منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر

المقاولون يخطف التعادل من الزمالك + 90 فى مباراة مثيرة بدورى نايل.. فيديو

خطف فريق المقاولون العرب، نقطة التعادل مع الزمالك بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

المقاولون يخطف التعادل من الزمالك + 90 فى مباراة مثيرة بدورى نايل.. فيديو

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا