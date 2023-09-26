شكرا لقرائتكم خبر عن هل نجح الحكم والـ VAR فى إدارة لقاء الزمالك والمقاولون؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الـ"VAR" ضرب موعدا للظهور المؤثر في لقاء الزمالك والمقاولون والذى شهد جدلا كبيرا مع الدولي أمين عمر، حكم اللقاء، الذى تعرض لأكثر من اختبار خلال فعاليات المباراة التي أُجريت مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ2 من عمر دوري نيل وانتهت بتعادل الفريقين 1/1.

وقال عقل، إن الحكم تمتع بشخصية حاسمة وتدخل بالصافرة واحتسب 36 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، وكان حاسما في القرارات التي شهدت جدلا تحكيميا، لكن يبقى سؤال مهم من المسئول عن إذاعة صوت الحوار بين الحكم والـ"VAR" الذى يتدخل طبقا للبروتوكول في مخالفة حاتم سكر مع الموريتانى مامادو نياس في الدقيقة 47 التي كانت تستوجب طردا مباشرا طبقا للقانون، في الوقت الذى تدخل واستدعى الحكم إلى شاشة المراجعة في لمسة يد لؤى وائل في الدقيقة 55، واستمر الحوار بين الحكم ومحمد عادل مسئول الـ"VAR" لمدة 3 دقائق ثم عاد الحكم وسمح باستمرار اللعب في قرار صحيح.

وأضاف عقل، أن شلبي أحرز هدفا للزمالك في الدقيقة 64، ثم عاد ليحتسب الهدف تسللا، لكن الهدف صحيح ولا يوجد تسلل، طبقا للتعديلات التى أقرها "فيفا" مؤخرا، في الوقت الذى أحرز الزمالك فيه هدفا في الدقيقة 83 عن طريق أوباما والـ"VAR" أكد صحة الهدف إلا أن هناك حالة تسلل على أوباما، حيث لمست الكرة زيزو ثم وصلت إلى أوباما فى موقف تسلل.

وتابع عقل، أشهر الحكم البطاقة الصفراء في 8 مناسبات لخماسي الزمالك إيشو ومحمد حسام وحاتم سكر وعمرو السيسي وزيزو، مقابل 3 إنذارات لذئاب الجبل من نصيب أحمد فوزى وأحمد الشيمى وأحمد عيد في تقدير جيد للعقوبات الانضباطية، كما أحسن الحكم تقدير الوقت الضائع في نهاية شوطي المباراة طبقا للقانون.

واستطرد: المساعدان ظهرا فى يقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة بشكل جيد، كما أشار الثنائي إلى 4 حالات تسلل في توقيت مناسب وتعاونوا مع الحكم في إدارة اللقاء.

واختتم الخبير التحكيمى عادل عقل تحليله قائلا: بذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية التي شهدت اعتراضات من الأجهزة الفنية، لكنه تعامل بهدوء مع الأجهزة وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.