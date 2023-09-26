شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الأهلى الليبى فى بطولة الدوحة لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك على نظيره الأهلى الليبى بنتيجة 65/72 فى أولى مباريات بطولة الدوحة الدولية التى تقام فى قطر.

وسيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول، حيث انتهت الفترة بتقدم الزمالك 17/12، والفترة الثانية 37/30، بينما الثالثة انتهت 41/59، والرابعة 72/65.

ونال عمر هشام جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أن سجل 16 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة، كما سجل أحمد عزب 14 نقطة وأحمد إسماعيل 10 نقاط و10 تمريرات حاسمة.

وتضم قائمة الفريق فى البطولة كلاً من: وليد أحمد عبد الجواد، خالد عبد الناصر، ياسين ياسر، أحمد عمر محمد، عمر هشام، معاذ أيمن، أحمد عزب، على حجازى، أحمد ياسر، حازم المشد، أحمد إسماعيل، محمد عبده ـ أدهم اليدة، عصام بنها، زياد أيمن، فهمي زيدان.

ونجح الزمالك فى ضم معاذ أيمن للعودة مجددًا لتدعيم صفوف الفريق، حيث كان لاعبًا بالفريق الأبيض قبل سفره إلى الجامعات الأمريكية.