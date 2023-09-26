شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الأهلى الليبى فى بطولة الدوحة لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك على نظيره الأهلى الليبى بنتيجة 65/72 فى أولى مباريات بطولة الدوحة الدولية التى تقام فى قطر.
وسيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول، حيث انتهت الفترة بتقدم الزمالك 17/12، والفترة الثانية 37/30، بينما الثالثة انتهت 41/59، والرابعة 72/65.
ونال عمر هشام جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أن سجل 16 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة، كما سجل أحمد عزب 14 نقطة وأحمد إسماعيل 10 نقاط و10 تمريرات حاسمة.
وتضم قائمة الفريق فى البطولة كلاً من: وليد أحمد عبد الجواد، خالد عبد الناصر، ياسين ياسر، أحمد عمر محمد، عمر هشام، معاذ أيمن، أحمد عزب، على حجازى، أحمد ياسر، حازم المشد، أحمد إسماعيل، محمد عبده ـ أدهم اليدة، عصام بنها، زياد أيمن، فهمي زيدان.
ونجح الزمالك فى ضم معاذ أيمن للعودة مجددًا لتدعيم صفوف الفريق، حيث كان لاعبًا بالفريق الأبيض قبل سفره إلى الجامعات الأمريكية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز