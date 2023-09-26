شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الأهلى تتجه اليوم إلى الكونغو برازافيل للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تتجه بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، فى الثالثة صباح اليوم الثلاثاء، إلى الكونغو برازافيل للمشاركة فى البطولة الأفريقية للأندية، المحدد لها الفترة من 28 سبتمبر الجارى حتى 7 أكتوبر المقبل.

ويتواجد الأهلي فى المجموعة الأولى مع "جي إس كيه الكونغو الديمقراطية، فاب الكاميروني، بي إم سي الكونغولي، وشبيبة سكيكدة الجزائري".

من ناحية أخرى، يتصدر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 برصيد 21 نقطة، محققا العلامة الكاملة فى 7 جولات.

ويسعى فريق الأهلى بقيادة مديره الفنى الإسبانى ديفيد ديفيز إلى حصد اللقب فى ظل الصحوة التى يعيشها الفريق فى الفترة الحالية.