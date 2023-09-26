آسياد هانغجو: برونزية الشملان الأولى للكويت في المبارزة

الرياص - اسماء السيد - هانغجو (الصين): أحرزت الكويت أول ميدالية في تاريخها في رياضة المبارزة ضمن الألعاب الآسيوية، بعد فوز يوسف الشملان ببرونزية منافسات الحسام (فردي) الإثنين في ألعاب هانغجو الصينية.

وتُعدّ هذه الميدالية الأولى للكويت على مستوى المبارزة في "العرس القاري"، منذ انطلاق مشاركتها في 1974.

ونجح الشملان (24 عاماً) في تجاوز لاعبين عدّة قبل ولوج نصف النهائي وضمان الميدالية البرونزية على أقل تقدير، حيث فاز بخمس مباريات في دور المجموعات ثم تغلب على مواطنه محمد عبد الكريم 15-11 في دور الـ16، والكازاخستاني أرتيوم سركيسيان 15-10 في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي، قدّم الشملان بداية جيدة، لكن خصمه الكوري المميز بونجيل غو حسم المواجهة 15-10.

وقال الشملان لقناة بي إن سبورتس "استعددنا بشكل قوي وخضعنا لمعسكر في ايطاليا. توقعت تحقيق شيء ما في البطولة.. تعبت ونلت".

تابع الشملان "كانت بدايتي موفقة (في نصف النهائي). بعد ارتكاب خطأ تراجعت وكسبت خبرة مما حصل".

ويُعدّ غو (34 عاماً) من أبرز الرياضيين العالميين في هذه المسابقة، إذ يحمل اللقب في آخر ثلاث نسخ واحرز ذهبيتين أولمبيتين في 2012 و2020 مع الفرق.

معلوم أن الخاسرَين في دور الأربعة يحصلان على ميدالية برونزية.

وكان الشملان بلغ دور الـ32 في كأس العالم للمبارزة 2023 في مدينة ميلانو الإيطالية في أواخر تموز/يوليو الماضي، وكان متوقعا على نطاق واسع في الكويت أن يخطف ميدالية في هانغجو.

خطة طويلة المدى

وقالت عضو اللجنة الأولمبية الكويتية ومدير بعثة الكويت في الألعاب فاطمة حيات في اتصال مع وكالة فرانس برس "توقعنا مسبقاً أن يتحقق إنجاز في المبارزة للمرة الأولى في الدورة خصوصاً أن ثمة خطة وُضعت للسنوات الثلاث الأخيرة".

تابعت "لدينا منتخب شاب يضم عناصر موهوبة وبأعمار صغيرة. الإعداد تم في إيطاليا بقيادة المدرب الإيطالي لويجي تارانتينو"، صاحب أربع ميداليات أولمبية في منافسات الحسام لفئة الفرق (فضية وثلاث برونزيات) وبطل العالم مرتين (واحدة في الفردي وواحدة في الفرق).

وأردفت أن "ثمة خطة طويلة المدى نسير وفق مراحلها الدقيقة بهدف الوصول بلاعبينا إلى أولمبياد باريس 2024 وتحديدا يوسف الشملان".

وتوقعت رئيسة لجنة المرأة في اللجنة الأولمبية الكويتية تحقيق بلادها لميداليات إضافية في مسابقات الرماية التي اعتبرتها "الرياضة الأولى في الكويت" وألعاب القوى والكاراتيه والفروسية.