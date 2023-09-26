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الامارات | توب 5

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أحمد طارق ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توب 5 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قائمة «توب 5» للجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين تنوّعاً كبيراً بتميز أربعة أندية هي العين وشباب الأهلي والوصل والإمارات، في صدارة التقييم الأسبوعي وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم» المختص بالشأن الرياضي مع الأخذ بآراء ومشاركات الجمهور، إذ حصل كل من جمهور العين وألفريد شرودر وعلي صالح وحسن حمزة وباكو ألكاسير على لقب الأفضل في الجولة المنصرمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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