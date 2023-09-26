الامارات | الحبتور: 15 فعالية في موسم البولو أبرزها سلسلة كأس دبي الذهبية «العالمية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب نائب رئيس مجموعة الحبتور الرئيس التنفيذي رئيس اتحاد البولو محمد خلف الحبتور، عن سعادته باقتراب موعد الموسم الرياضي الجديد للبولو، مؤكداً أن الموسم الرياضي يحفل بـ15 فعالية لأنشطة البولو تجمع بين «التنوع والشمولية». وقال الحبتور في تصريحات صحافية: «إن النشاط سيدشن في 14 أكتوبر المقبل بمباراة افتتاحية، ويستمر أكثر من ستة أشهر، إذ ينتهي في 27 أبريل المقبل 2024، مروراً بسلسلة كأس دبي الذهبية 2024.

وأضاف «نشاط نادي دبي للبولو والفروسية سينطلق في 14 أكتوبر المقبل بلقاء افتتاحي سنوي تقليدي ثم كأس السيدات الخيري في 28 منه، وفي اليوم التالي تنطلق بطولة كأس الهالوين، وتستمر حتى الرابع من نوفمبر المقبل، وفي 11 نوفمبر تقام بطولة الملاك، ثم دوري الحبتور خلال الفترة من 12 إلى 18 منه، تليها بطولة اليوم الوطني خلال الفترة من 25 حتى الثاني من ديسمبر المقبل، وتقام بطولة السير ونستون تشرشل اعتباراً من الخامس وحتى التاسع من ديسمبر، ويقام مهرجان الحبتور بالفترة من 15 إلى 23 ديسمبر».

وأكمل «يشهد مطلع العام المقبل قمة الإثارة، بداية من دوري نادي الحبتور في الفترة من السادس وحتى 13 يناير، أما سلسلة كأس دبي الذهبية فستنطلق في 18 يناير ببطولة كأس دبي الفضية، يعقبها كأس دبي الذهبية في السابع من فبراير حتى 24 منه، وينطلق كأس تحدي دبي في الأول من مارس ثم دوري الحبتور بالفترة من 23 إلى 30 مارس، بينما تقام بطولة الماسترز خلال الفترة من الأول حتى السادس من أبريل وتعقبها بطولة كأس دبي خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل، ويختتم النشاط ببطولة دوري الحبتور خلال الفترة من 23 حتى 27 من أبريل».