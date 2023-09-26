الامارات | شباب الأهلي يسمي رؤساء شركة كرة القدم والألعاب الرياضية والاستثمار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي شباب الأهلي عن تسمية رؤساء شركة كرة القدم والألعاب الرياضية والاستثمار، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الجديد برئاسة الفريق محمد أحمد المري.

ونشر النادي على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» بياناً نصّ على أنه: «رفع عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي الفريق محمد أحمد المري أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولـي عهد دبي رئيس نادي شباب الأهلي، على الثقة التي أولاها لمجلس الإدارة، آملاً أن يكونوا عند حسن ظن سموه ويسهموا بجهدهم في تحقيق الأهداف المنشودة».

وأضاف: «جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي شباب الأهلي برئاسة الفريق محمد أحمد المري، الذي عقد بمقر نادي شباب الأهلي، وتقدم المري بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابقين مثمناً جهودهم في خدمة النادي، مشيداً بما قدموه خلال فترة عملهم، كما رحّب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد متمنياً لهم التوفيق، ليواصلوا مسيرة العطاء ويقودوا النادي لتحقيق مزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة». وتابع: «ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وعلى رأسها تسمية رؤساء شركة شباب الأهلي لكرة القدم، قطاع الألعاب الرياضية والاستثمار».

وواصل: «تم خلال الاجتماع تكليف طلال الشنقيطي برئاسة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، على أن يقوم الرئيس بتسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة، وتم اختيار علي المطوع رئيساً لمجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية وتكليفه باختيار أعضاء مجلس إدارة القطاع، كما تم تسمية هشام عبدالله القاسم رئيساً لشركة شباب الأهلي للاستثمار، واتخذ مجلس الإدارة قراراً بتكليف سعيد محمد القرقاوي برئاسة لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي بالنادي، كما عين مجلس الإدارة الدكتور ماجد سلطان مديراً تنفيذياً لنادي شباب الأهلي».