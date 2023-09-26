الامارات | ملامح المنافسة تتشكل مبكراً.. والنصر «الخاسر الأكبر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت ملامح سباق المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم تتشكل بعد مرور ثلاث جولات على بداية المسابقة، فبينما حافظت أندية العين وشباب الأهلي والوصل على العلامة الكاملة «9 من 9» فإن الفارق ما بين الأول والسادس يصل إلى ثلاث نقاط فقط، وهو ما يعطي مؤشراً إلى أن اللقب قد ينحصر بين القوة التقليدية، في وقت كان فيه النصر «الخاسر الأكبر» من الجولة بتلقيه للخسارة على ملعبه ليواصل بذلك البقاء في المركز الأخير في جدول الترتيب.

وكما كان متوقعاً فقد غابت المفاجآت على مستوى نتائج أندية المقدمة التي لم تجد أي صعوبة في تخطي المنافسين، ففي استاد هزاع بن زايد استطاع فريق العين اكتساح ضيفه عجمان 6-صفر كأكبر نتيجة في الجولة، وبدوره حصد شباب الأهلي انتصاراً ثميناً أمام البطائح 2-صفر، وأمن الوصل بدوره موقفه بفوز مهم على بني ياس 3-2.

وكان لافتاً أن الجزيرة الذي خسر في الجولة الماضية في «ديربي أبوظبي» أمام الوحدة استعاد توازنه بصورة سريعة بفوز خارج الديار على اتحاد كلباء 4-صفر، في لقاء لا تعكس فيه النتيجة النهائية التفاصيل كاملة، خصوصاً أن «النمور» كانوا الطرف الأفضل وأضاعوا تسع فرص حقيقية في الشوط الأول.

وبدأ الوحدة حقبة ما بعد المهاجم البرازيلي جواو بيدرو الذي انتقل لصفوف التعاون السعودي بصورة مفاجئة، إذ تقمص الدولي السوري عمر خريبين دور المهاجم الأساسي وقاد «العنابي» لتحقيق الانتصار على حتا بهدف نظيف، ليبدد بذلك اللاعب قلق الجماهير على الأداء الهجومي ولو بصورة مؤقتة بعد رحيل البرازيلي.

واستعاد فريق الشارقة الانتصارات سريعاً بعد خسارته في الجولة الماضية على ملعبه أمام الوصل، واستفاد المدافع عبدالله غانم من جيناته الهجومية وسجل هدف اللقاء الوحيد في مرمى العميد، وهو الهدف الخامس للاعب في مسيرته في بطولة الدوري التي بدأها في موسم 2013-2014.

ومن المؤكّد أن الخسارة التي تلقاها النصر على ملعبه وأمام أنظار جماهيره زادت من حجم الضغوط على اللاعبين، خصوصاً أن الأنظار كانت متوجهة إلى الفريق في أحداث ردة فعل إيجابية أمام ضيفه الشارقة، لكن الأمور تعقدت بعد الخسارة، غير أن الفريق ستكون لديه فرصة تذوق طعم الانتصار في الجولة المقبلة حينما يخوض مباراة سهلة نسبياً أمام حتا.

وفيما يعتبر النصر «الخاسر الأكبر» من الجولة، فإن الإمارات كان «الرابح الأكبر» إذ جنى الفريق ثمار التغيرات الجديدة، بالتعاقد مع المدرب لويس راموس الذي أشرف على المباراة الأولى له مع «الصقور»، كما وضع المهاجم الجديد ألكاسير بصمته سريعاً بتسجيل الهدف الأول ليسهم في الانتصار على خورفكان 2-صفر.

وسجلت الجولة نقطتين سلبيتين، تمثلت الأولى في سقوط أربعة أندية على ملعبها: النصر، اتحاد كلباء، خورفكان والبطائح، والثانية أن ستة فرق كان خط الهجوم لديها على «الصامت» وهي: النصر، اتحاد كلباء، خورفكان، عجمان، البطائح وحتا.

أجمل هدف

سجل مدافع الجزيرة خليفة الحمادي أجمل أهداف الجولة الثالثة، إذ ارتقى عالياً خلال الكرة الركنية التي نفذها زميله ريتشارد اكونو وسددها من أول لمسة لتستقر في شباك الحارس عيسى أحمد.

بريد الأندية

النصر: الأوقات الصعبة تصنع الأقوياء والفرصة أمامكم للتعويض.

عجمان: الخسارة بسداسية يجب ألا تؤثر في المعنويات.. انتصار واحد يمكن أن يعيد الروح للفريق.

جدول ترتيب الهدافين:

علي مبخوت (الجزيرة) 3.

لابا كودجو (العين) 3.

يوسف نيكيته (بني ياس) 3.

الجولة القادمة:

الخميس 28 سبتمبر

- حتا x النصر.

- الشارقة x العين.

الجمعة 29 سبتمبر

- بني ياس x الإمارات.

- عجمان x اتحاد كلباء.

- شباب الأهلي x الوحدة.

السبت 30 سبتمبر

- الجزيرة x البطائح.

- خورفكان x الوصل.

نتائج مباريات الجولة:

النصر 0-1 الشارقة.

اتحاد كلباء 0-4 الجزيرة.

خورفكان 0-2 الإمارات.

العين 6-0 عجمان.

البطائح 0-2 شباب الأهلي.

الوحدة 1-0 حتا.

الوصل 3-2 بني ياس.