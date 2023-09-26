شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 /9 /2023 فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية من دورى نايل 2023/ 2024، بمباراتين قويتين بين بلدية المحلة وسموحة، ومودرن فيوتشر مع الداخلية.

موعد مباراة بلدية المحلة وسموحة

يستقبل فريق بلدية المحلة، في الرابعة مساء اليوم الثلاثاء، فريق سموحة باستاد غزل المحلة، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق البلدية فوزا مهما على المقاولون العرب في الجولة الأولى، فيما تعادل سموحة مع الجونة بهدف لمثله في نفس الجولة.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الثانى في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط من الفوز على المقاولون العرب، وسجل هدفين ولم تهتز شباكه بأى أهداف.

وفى المقابل، يحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة واحدة، من التعادل مع الجونة في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والداخلية