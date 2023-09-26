شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة من التدريبات اليوم استعداداً لمواجهة سان جورج الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على راحة سلبية من التدريبات اليوم، الثلاثاء، على أن يستأنف تدريباته غداً، الأربعاء، استعداداً لمواجهة سان جورج الإثيوبى، فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، برنامج الفريق استعداداً لمواجهة سان جورج الإثيوبى، وقرر كولر أن يخوض المارد الأحمر تدريباته اليوم، الاثنين، دون راحة، حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة الأمس تدريبات استشفائية، على أن يؤدى البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً، ثم يحصل الأهلى على راحة من التدريبات الثلاثاء، ويعود ليستأنف تدريباته غدا الأربعاء، ثم يختتم استعداداته للمباراة مساء الخميس ويدخل معسكرا مغلقا.

وبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التحضير لمباراة الإياب أمام سان جورج الإثيوبي المحدد لها الجمعة المقبل، والتى ستقام بالقاهرة أيضاً، بعد موافقة الفريق الإثيوبي على خوض المباراتين في القاهرة، في ظل رفض الكاف إقامة أى مباريات في إثيوبيا لعدم استيفاء الملاعب المحددة الشروط المقررة من الاتحاد الأفريقي.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على مشاهدة مباراة الذهاب من أجل دراسة الخصم جيدا وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه، من أجل تفاديها في موقعة الإياب وتقديم مستوى أفضل يساعد الفريق الأحمر على حجز بطاقة الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي.