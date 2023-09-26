الامارات | الزمالك يصطدم بجدار المقاولون العرب في الوقت القاتل.. "الأبيض" يطلب إعادة المباراة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه المقاولون العرب صدمة قوية إلى الزمالك بعدما اقتنص نقطة التعادل في الوقت القاتل من أنياب مضيفه "الأبيض" بنتيجة (1-1)، على استاد القاهرة في الجولة الثانية للدوري المصري.

تقدم الزمالك عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" في الدقيقة 83، وتعادل أحمد علاء لاعب المقاولون في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

شهد اللقاء جدلا تحكيميا واسعا بعدما رفض الحكم أمين عمر احتساب ضربة جزاء للزمالك بعد تسديدة محمد أشرف (روقا) التي ردها مدافع المقاولون بيده بجانب إلغاء هدف سجله مصطفى شلبي.

وكشف موقع فيلغول المصري أن الزمالك تقدم بطلب إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة إعادة مباراته أمام المقاولون العرب لإعادة المباراة.

وأضاف: "تقدم الزمالك باحتجاج ضد أمين عمر حكم المباراة من خلال خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وذلك وفقا لما ذكره مدير الكرة في الزمالك عبد الواحد السيد".

وجاء في الخطاب 3 طلبات من الزمالك، وهي إعادة مباراة المقاولون العرب وفقا إلى اللائحة نظرا لتأثير الأخطاء التحكيمية على نتيجة اللقاء بالإضافة إلى وجود أخطاء في تطبيق القانون، والطلب الثاني إحالة الحكم أمين عمر إلى التحقيق، وأخيراً عدم إسناد أي مباراة أخرى للزمالك للحكم أمين عمر.

وقال عبدالواحد السيد إنه:"التقدم باحتجاج ضد أمين عمر بسبب حديثه مع حكم تقنية الفيديو بشأن ركلة الجزاء التي لم يحتسبها للفريق وسنرفق تسجيل الواقعة مع الاحتجاج".

وتابع: "الحكم أشهر ست بطاقات صفراء للاعبي الزمالك في المباراة وتعمد إرهاب لاعبي الفريق، كما احتسب وقت بدل من الضائع أكثر من الوقت الذي أعلن عنه في نهاية المباراة".