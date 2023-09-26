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كولر يجهز 5 لاعبين للمشاركة مع الأهلى فى مباراة العودة أمام سان جورج

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القاهرة - سامية سيد - يناقش مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون الدفع بأكثر من لاعب فى تشكيل فريقه الأساسي خلال مباراته القادمة أمام سان جورج الإثيوبي، فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل، وإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين فى مباراة العودة، بعد النتيجة المطمئنة التي حققها الفريق الأحمر بالفوز بثلاثية نظيفة فى لقاء الذهاب الأحد الماضي.

 

وينوي كولر منح الفرصة لأكثر من لاعب، سواء بالمشاركة أساسيا أو بديلا، من أجل تجهيزهم مثل ياسر إبراهيم وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وأفشة وأحمد عبد القادر وصلاح محسن ورضا سليم، مع إمكانية إراحة بعض اللاعبين الأساسيين مثل محمد عبد المنعم وعلي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمود كهربا ومحمد هاني.

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في شهر ديسمبر المقبل.

ونجح الأهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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