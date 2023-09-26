شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يخشى مفاجآت الداخلية اليوم فى دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق مودرن فيوتشر، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، فريق الداخلية باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية بعدما نجح مودرن فيوتشر فى الفوز على فاركو بهدفين نظيفين بالجولة الأولى، فيما انتزع الداخلية فوزا مهما من إنبى بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويسعى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، لمواصلة البداية المميزة بالفوز على فاركو وانتزاع الفوز الثانى على التوالي من أجل المنافسة مبكرا على المراكز المتقدمة، ومنح الثقة للاعبين والتوليفة التي بدأ بها مباريات الدورى، محذرا من خطورة فريق الداخلية في الهجمات المرتدة، وطالب اللاعبين بضرورة إنهاء المباراة مبكرا واستغلال كل الفرص وترجمتها لأهداف.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثالث في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط بعد الفوز على فاركو بهدفين نظيفين متساويا مع الوصيف بلدية المحلة.

وفى المقابل، طالب ميمى عبد الرازق، المدير الفني لفريق الداخلية، لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد من أجل مواصلة النتائج الرائعة وتجميع النقاط مبكرا من أجل الحفاظ على مكانة الفريق وسط الكبار، وضرورة استغلال كل الفرص التي تتيح لهم أمام مرمى مودرن فيوتشر، وطالب من المدافعين بفرض رقابة لصيقة على أحمد عاطف وناصر ماهر وعدم ترك لهم المساحة.

ويحتل فريق الداخلية المركز السادس في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط من الفوز على إنبى بهدف نظيف.