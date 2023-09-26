بعد التعادل.. الزمالك يحتج على حكم مباراة المقاولون ويطالب بإعادة اللقاء

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر نادي الزمالك بيانا أعلن فيه احتجاجه ضد أمين عمر، حكم مباراته أمام المقاولون العرب، والتي أقيمت مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأرسل الزمالك احتجاجاً لاتحاد الكرة ورابطة الأندية ضد أمين عمر، مطالبا باستبعاد الحكم من إدارة مبارياته مستقبلا، بسبب الآداء التحكيمي غير المحايد، وفقا للخطاب.

واتهم الزمالك حكم المباراة بمجاملة منافسه، متابعا: "أمين عمر لم يحتسب ركلة جزاء رغم تدخل الفار" حسب البيان.

وأضاف: "تعمد إنذار عدد ٦ عناصر من الزمالك لإرهاب"، متابعا: "المنافس أحرز هدفه في الدقيقة التاسعة رغم احتساب حكم المباراة وقت بدل ضائع 8 دقائق فقط".

وطالب البيان التحقيق مع الحكم أمين عمر وإعادة المباراة.