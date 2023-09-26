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بالموعد والقنوات الناقلة.. استكمال مباريات الدوري المصري بمبارتين اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - تستكمل اليوم مباريات الممتاز، في الجولة الثانية، لموسم 2023\2024، بمباراتين، حيث يواجه بلدية المحلة نظيره سموحة بينما يلتقي فيوتشر الداخلية.

وينشر موقع الخليج 365، موعد مباريات اليوم من بطولة الدوري المصري الممتاز، والقناة الناقلة.

بلدية المحلة وسموحة

يلتقي الفريق الأول لنادي بلدية المحلة نظيره سموحة، في الرابعة عصر اليوم في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة بلدية المحلة وسموحة، على ملعب المحلة، وسيتم نقلها على قناة أون تايم سبورتس 1.

فيوتشر والداخلية

وفي المواجهة الثانية، يلتقي فريق مودرن فيوتشر نظيره الداخلية، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة فيوتشر والداخلية، في السابعة مساء، ويتم نقلها على قناة أون تايم سبورتس الأولى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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