شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتح ملف التعاقد مع مدير فنى جديد بعد "مناوشات" باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لم تمر مناوشات البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بخصوص تلقيه عرضًا لتدريب فريق مارسيليا الفرنسي ورغبته فى الرحيل مرور الكرام على مسئولي الفريق السماوى، حيث استشعر المسئولون بوجود مخطط أو رغبة لدى المدير الفني للرحيل في أي وقت، وحال تلقيه عرضًا يفوق عقده مع بيراميدز، الأمر الذى دفع مسئولى بيراميدز لفتح ملف البحث عن مدير فنى جديد، لوضعه على قائمة الانتظار تحسبًا لحدوث أي أمر في مصير باتشيكو.
كما أكد وكيل أعمال باتشيكو أن الخواجة البرتغالى لم يتلق أى عروض الفترة الحالية، وأنه مستمر مع بيراميدز، موضحا هذا التضارب دفع مسئولي بيراميدز لتأمين الفريق والبحث عن مدير فنى جديد يكون جاهزًا للتعاقد معه في أي توقيت خلال الفترة المقبلة.
المدرب البرتغالي جدد عقده مع بيراميدز لمدة عام آخر، بعد العمل الرائع الذي قدمه في موسم 2022/23، حيث احتل المركز الثاني خلف الأهلي مباشرة ومتفوقا على الزمالك أحد أقوى الفرق في البطولة، كما قاد باتشيكو فريق بيراميدز للتأهل لدوري أبطال أفريقيا، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ النادي.
وكانت تقارير صحفية برتغالية قد كشفت عن دخول جايمي باتشيكو، قائمة اهتمامات نادي مارسيليا الفرنسي، من أجل تولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.
وكان مارسيليا الفرنسي، قد أقال مديره الفنى الإسباني، مارسيلينو جارسيا تورال، الأسبوع الماضي، بعد خلافات مع إدارة النادي.
ووفقا لصحيفة "أوجوجو"، فإن جايمي باتشيكو، المدير الفني الحالي لفريق بيراميدز المصري، يعد أحد المرشحين لخلافة مارسيلينو تورال في تدريب مارسيليا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اقتراح المدرب البرتغالي على رئيس نادي الجنوب فرنسا، بابلو لونجوريا، والذى يبحث عن مدير فنى جديد.
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