شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتح ملف التعاقد مع مدير فنى جديد بعد "مناوشات" باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تمر مناوشات البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بخصوص تلقيه عرضًا لتدريب فريق مارسيليا الفرنسي ورغبته فى الرحيل مرور الكرام على مسئولي الفريق السماوى، حيث استشعر المسئولون بوجود مخطط أو رغبة لدى المدير الفني للرحيل في أي وقت، وحال تلقيه عرضًا يفوق عقده مع بيراميدز، الأمر الذى دفع مسئولى بيراميدز لفتح ملف البحث عن مدير فنى جديد، لوضعه على قائمة الانتظار تحسبًا لحدوث أي أمر في مصير باتشيكو.

ورغم التصريحات التى أدلى بها باتشيكو لبعض وسائل الإعلام بأنه أبلغ إدارة بيراميدز برغبته فى الرحيل، بعدما تلقى عرضًا من نادى مارسيليا الفرنسي، إلا أن المسئولين فى بيراميدز أكدوا أن المدرب لم يخطرهم بشكل رسمي برغبته فى الرحيل.

كما أكد وكيل أعمال باتشيكو أن الخواجة البرتغالى لم يتلق أى عروض الفترة الحالية، وأنه مستمر مع بيراميدز، موضحا هذا التضارب دفع مسئولي بيراميدز لتأمين الفريق والبحث عن مدير فنى جديد يكون جاهزًا للتعاقد معه في أي توقيت خلال الفترة المقبلة.