شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، للفراعنة يوم 10 أكتوبر المقبل بالإمارات، للمشاركة في مباراتى زامبيا والجزائر الوديتين المحدد لهما 12 و16 من نفس الشهر.

ويرتبط محمد صلاح بمباراة مع فريقه الإنجليزى 8 أكتوبر المقبل، على أن يلحق بعدها بمعسكر المنتخب بالإمارات، والذى يبدأ 9 من الشهر ذاته.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11 لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر واللاعبون هم : محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجية وطارق حامد واحمد حسن كوكا ومصطفي محمد وعمر مرموش وحمدي فتحي ومحمد شريف وسام مرسي وأحمد حمدي .

على صعيد مختلف، استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني على استدعاء الثنائي المحترف عمر فايد المنضم لنادى نوفي بازار الصربي وبلال مظهر المحترف فى باناثينايكوس اليوناني إلى معسكر المنتخب المقرر اقامته فى الفترة من 9 الى 17 أكتوبر المقبل ويتخلله مباراة ودية مع أوزبكستان ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.