شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يغلق الباب أمام رحيل محمد الضاوى كريستو عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مناقشة أى عروض بشأن التونسي محمد الضاوي كريستو، جناح الفريق الأحمر، وتمسك ببقاء اللاعب فى قلعة الجزيرة، وأغلق الباب أمام إمكانية مناقشة أى عروض تخص مستقبل اللاعب مع الأهلي، فى ظل قناعة المدرب السويسري بإمكانيات الجناح التونسي الشاب، ورغبته فى الاعتماد على اللاعب خلال الفترة القادمة.

وارتبط اسم كريستو بالانضمام للترجي التونسي، بعدما أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن زعيم تونس يهتم بإعادة اللاعب إلى بلاده مجددا، من خلال شراء عقده من القلعة الحمراء، باعتباره من اللاعبين المميزين والمواهب الواعدة في سماء الكرة الإفريقية.

وشهدت مباراة سان جورج الإثيوبي الأخيرة مشاركة كريستو كبديل فى الشوط الثاني وظهر بشكل جيد نال بسببه استحسان الجهاز الفني للأهلي.

ويستضيف الأهلى نظيره سان جورج الإثيوبى باستاد القاهرة الدولى مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.