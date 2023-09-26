شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة بعثة سيدات ورجال يد الأهلى للكونغو لخوض بطولة أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت صباح اليوم الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال وسيدات النادى الأهلى القاهرة متجهة إلى الكونغو برازافيل، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام خلال الفترة من 28 سبتمبر الجارى وحتى 7 أكتوبر القادم.

ويترأس البعثة خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

بينما تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

بعثة سيدات يد الأهلى



بعثة السيدات مع المدير الفنى



بعثة رجال و سيدات الأهلى